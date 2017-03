Aufstieg ist Pflicht! Hannover 96 rüstet auf

NDR Info - Sport aktuell - 07.03.2017 14:25 Uhr Autor/in: Fabian Wittke

Hannover 96 will mit Macht zurück in die Fußball-Bundesliga. Dafür sorgen soll unter anderem Horst Heldt als neuer Manager. Fabian Wittke berichtet von den Plänen an der Leine.