Tischfußball-WM: Porrmann kickert für den Titel von Wolf-Hendrik Müllenberg, NDR.de

Wer einmal in einer Hamburger Kneipe gekickert hat, kennt die Regel: Den Kickertisch verlassen, muss immer nur der, der verliert. Maura Porrmann bleibt sehr häufig am Tisch stehen. Die Nummer Eins der Damen-Weltrangliste ist die Kicker-Königin von Hamburg. Ihre erfolgreichste Schusstechnik: der Pin-Shot. Die 26-Jährige klemmt den Ball mit der mittleren Figur der Stürmerreihe ein, zieht ihn schnell nach rechts oder links und kommt so am Verteidiger vorbei. Dann landet die Kugel im Tor mit einem lauten Knall. "Dieses Geräusch mag ich sehr", sagt Porrmann, die heute bei der Kicker-WM in Hamburg an den Start geht.

Kicker-Ass Maura Porrmann startet bei der WM Rund um den Michel - 19.03.2017 18:00 Uhr Maura Porrmann spielt seit rund zwölf Jahren Tischfußball, mittlerweile ist sie auf Platz eins der Damen-Weltrangliste. Bei der Weltmeisterschaft in Hamburg will sie den Titel holen.







Weltbeste Tischkicker treffen sich

Bis Ostersonntag werden in der Kampnagelfabrik an 120 Tischen mehr als 2.000 Spiele entschieden. Die noch junge Sportart kehrt damit an eine ihrer Geburtsstätten zurück, denn die Premiere der Tischfußball-WM fand 2006 in der Hansestadt statt. Porrman gilt als Mitfavoritin im Fraueneinzel, zudem tritt sich noch für die Nationalmannschaft und im Doppel an.

Aus der Kneipe auf die internationale Bühne

Die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb hätte sich die gebürtige Ost-Westfälin vor fünf Jahren nicht vorstellen können. Damals wurde ihre Leidenschaft für das Spiel an den Stangen in einer Bar entfacht. "Ich hab aus Spaß versucht irgendwie diesen Ball zu treffen", erinnert sich Porrmann. Ein Typ sprach sie an. Ob sie mal bei einem Training lernen will, wie das Kickern so richtig geht? "Keine Ahnung, ob der mein Potential gesehen hat oder anderweitige Interessen hatte", sagt Porrman. Sie folgte der Einladung, landete im Haus der Jugend Lattenkamp und spielte dort gegen Jungs für die Kickern mehr ist als ein Kneipensport. "Die haben mich fertig gemacht - da war mein Ehrgeiz geweckt."

Videoanalyse und Meditation

Wie ehrgeizig sie ist, zeigt schon ihr Trainingsaufwand: Täglich zwei bis drei Stunden an vier Tagen in der Woche steht Porrmann am Kickertisch - häufig auch ganz alleine. Dann trainiert sie immer wieder bestimmte Schüsse oder Ballstafetten. Zuhause geht es mit der Videoanalyse ihrer Gegnern weiter - oft endet so ein Trainingstag dann noch mit Meditation. Denn neben Schnelligkeit und Technik kommt es beim Kickern auch auf starke Nerven an. "Es geht darum auch bei knappen Spielständen seinen Stiefel runter zu spielen", sagt Porrmann, die ihre Spielweise so beschreibt: "Sauber und präzise".

Hauptberuflich Musikerin

Vom Kickern leben, kann Porrmann allerdings nicht. Ein bisschen verdient sie sich dazu, wenn Firmen sie für Messen oder Firmenveranstaltungen buchen, um ihre Mitarbeiter zum Spaß gegen eine Profi-Kickerin antreten zu lassen. Hauptberuflich ist sie Musikerin. Mit ihrer Band "Lieblingsfarbe Schokolade" macht sie kabarettistische Popmusik. "Den Job kann ich wunderbar mit dem Kickern vereinbaren", sagt Porrmann.

Zurück zu den Wurzeln

Etwas seltener schafft sie es neben ihrem normalen Training noch in eine der verrauchten Kicker-Bars in Hamburg, wo ihre Karriere einst begann - und wenn sie es dann doch schafft, ähnelt sich der Ablauf eines Spiels häufig. Männer, die keinen blassen Schimmer haben, wer davor ihnen steht, glauben locker gegen die charmante Frau mit Perlenohrringen zu gewinnen, reißen Sprüche und machen auf dicke Hose. In der Regel werden sie dann eines Besseren belehrt. Denn was zählt, is' auf 'm Tisch!

