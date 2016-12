Nord·deutscher Jahres·rückblick in Leichter Sprache

Nachrichten sind oft schwierig.

Deshalb können viele Menschen diese Nachrichten nicht verstehen.

Der NDR macht jetzt auch Nachrichten in Leichter Sprache.

So können viele Menschen diese Nachrichten besser verstehen.

Auf dieser Seite finden Sie einen Jahres·rückblick in Leichter Sprache.

In dem Jahres·rückblick sind die wichtigsten Nachrichten aus dem Jahr 2016.

Die Nachrichten sind aus Nord·deutschland.

Sie können die Nachrichten lesen.

Und Sie können die Nachrichten anhören.

Alle Nachrichten in Leichter Sprache aus dem Jahr 2016 finden Sie hier.

Die Forschungs·stelle Leichte Sprache hat die Nachrichten wissenschaftlich geprüft.

Die Forschungs·stelle Leichte Sprache hat zum Beispiel geprüft:

• Sind die Sätze kurz?

• Sind die Wörter leicht verständlich?

• Und hält sich der NDR an die Regeln?

Die Forschungs·stelle ist an der Universität in Hildesheim.