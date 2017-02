Stand: 13.02.2017 11:33 Uhr

NDR Produktion für Hörfilmpreis nominiert

Am 21. März wird in Berlin "Der Beste Hörfilm des Jahres" gekürt. Und auch der Norddeutsche Rundfunk ist im Rennen um die begehrte Auszeichnung dabei. Der Politthriller "Die vierte Gewalt" gehört zu den zwölf Produktionen, die es in die Finalrunde des 15. Deutschen Hörfilmpreises geschafft haben. "Wir freuen uns sehr über diese Nominierung. Sie ist eine erneute Bestätigung für den tollen Job, den unser Hörfilmteam macht", sagt Uschi Heerdegen-Wessel, die die Redaktion Barrierefreie Angebote im NDR leitet. Im vergangenen Jahr hatte der NDR gleich zwei Auszeichnungen erhalten: für den "Tatort - Borowski und der Himmel über Kiel" und für die Folge "Bestattungsvorsorge" der NDR-Kultserie "Der Tatortreiniger".

Alle Hörfilmfans können sich auch in diesem Jahr wieder direkt beteiligen. Machen Sie mit beim Publikumspreis und wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten.

Festliche Gala in Berlin

Die diesjährigen Preisträger werden am 21. März auf einer Gala in Berlin bekannt gegeben. Verliehen wird der Deutsche Hörfilmpreis vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV). Das Ziel des Verbandes ist es, die soziale Stellung blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern und ihre gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Teilhabe zu fördern. Den 20 Landesvereinen des DBSV gehören rund 40.000 Menschen an.

Audiodeskription fügt sich harmonisch ein

"Die vierte Gewalt" erzählt von Korrumpierung und Korruption in Journalismus und Politik. Drehbuchautor ist Grimmepreis-Träger Jochen Bitzer ("Der Fall Jakob von Metzler"). Regie führt Brigitte Maria Bertele, ebenfalls mit dem Grimmepreis ausgezeichnet ("Grenzgang"). Vor der Kamera stehen unter anderem Benno Fürmann, Franziska Weisz, Jördis Triebel, Victoria Trauttmansdorff, Devid Striesow, Ulrich Matthes, Oliver Massuci und Nicole Mercedes Müller.

Das blinde und sehbehinderte Publikum kann dem Krimi mithilfe der NDR Audiodeskription problemlos folgen. Die Beschreibungen fügen sich harmonisch in die Dialoglücken ein.

"Die vierte Gewalt": Das Hörfilmteam des NDR

Olaf Koop ist seit 2004 hauptberuflich als Hörfilmautor tätig. Dabei kommen ihm seine vorherigen Erfahrungen als Kamera-Assistent zugute. Im Laufe der Jahre hat er an hunderten Hörfilmproduktionen mitgewirkt. Neben der Arbeit im Dreier- und Zweier-Team beschreibt er Filme auch allein, wobei aber stets eine Blindenredaktion eingebunden wird. Sein Film-Portfolio beinhaltet u. a. Rosemary's Baby, Der Untergang oder Bladerunner und The Kid von Charlie Chaplin. Für den NDR hat er zahlreiche Der Tatortreiniger-, Neues aus Büttenwarder- und Tatort-Folgen sowie Naturdokumentationen verfasst. Für den Tatortreiniger erhielt er 2016 bei der 14. Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises den Publikumspreis.

Stefanie Schruhl ist Diplom-Psychologin und blind. Seit 2011 arbeitet sie als Filmbeschreiberin und seit 2013 auch für den NDR. Zu ihren Filmbeschreibungen gehören Tier- und Naturdokumentationen wie Erlebnis Erde, Die fantastische Reise der Vögel, More than Honey und Die Alpen–unsere Berge von oben, zahlreiche Fernseh-Serien wie SOKO Donau oder Der Tatortreiniger und Spielfilme – darunter Batman oder der Charlie-Chaplin-Klassiker Modern Times. 2016 war sie ebenfalls an der Beschreibung der prämierten Tatortreiniger-Folge beteiligt.

Margit Thies arbeitet im NDR Bereich Fiktion und Unterhaltung. Fernsehfilme, einzelne Kinoproduktionen sowie ein Großteil der Tatorte und Polizeiruf-Sendungen des NDR werden bereits seit 1999 audiodeskribiert. Margit Thies ist für die Aufnahmen und Abnahmen dieser Produktionen verantwortlich.

Uschi Heerdegen-Wessel arbeitet seit fast 25 Jahren für den NDR. Sie hat die Redaktion „Barrierefreie Angebote und NDR Text“ in den vergangenen Jahren auf- und ausgebaut und verantwortet die Bereiche Untertitelung, Gebärdensprachangebote, Leichte Sprache und die Hörfilmproduktion. Ihr Ziel ist es, durch den Ausbau der barrierefreien Angebote möglichst vielen Menschen den Weg zu den Angeboten des NDR zu ebnen.

Anne Moll ist seit vielen Jahren die weibliche Hörfilmstimme des NDR. Sie lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach ihrer Ausbildung zur Schauspielerin war Anne Moll an verschiedenen Theatern tätig. Das Fernsehpublikum kennt sie aus verschiedenen Serien wie zum Beispiel Die Männer von K3 oder Rote Rosen.

Christian Granderath leitet im NDR seit sechs Jahren die Abteilung Film, Familie & Serie. Er hat zusammen mit Christoph Pellander die Redaktion des Fernsehfilms Die vierte Gewalt. Seine umfangreiche Filmografie weist neben Tatort-Produktionen und Filmen wie Allein unter Frauen, Der Totmacher, Der freie Wille oder Homevideo aus. Von ihm als Redakteur, Producer und Produzent verantwortete Fernseh- und Kinofilme wurden in unterschiedlichen Kategorien national wie international ausgezeichnet.

Christoph Pellander ist Redakteur des Fernsehfilms Die vierte Gewalt und im NDR seit einem Jahr redaktionell verantwortlich für Fernsehfilme, Serien und Tatorte, darunter der 1000. Tatort Taxi nach Leipzig oder Morden im Norden. Nach mehreren Jahren in der Serienredaktion des Bayerischen Rundfunks war er vor seinem Antritt beim NDR als Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk tätig, wo er neben Formaten für den Vorabend ebenso Fernseh- und Kinofilme betreut hat, wie z.B. Jäger in der Nacht oder Junges Licht. zurück 1/4 vor

Was ist ein Hörfilm?

Im Fernsehen werden bei immer mehr Sendungen mit Sprachbeschreibungen für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung übertragen - die Audiodeskription. Dabei werden in den Dialogpausen des Films zentrale Elemente der Handlung, Schauplätze sowie Gestik und Mimik der Personen von einem Sprecher beschrieben. Die Audiodeskription bietet Blinden und Sehbehinderten ein besseres Verständnis der gezeigten Handlung und eröffnet ihnen damit einen barrierefreien Zugang zum Fernsehprogramm.

Die Ausstrahlung von Hörfilmen erfolgt im Zweikanalton-Verfahren auf den digitalen Verbreitungswegen über Satellit, Kabel und terrestrisch. Über Kanal 1 wird der Originalton empfangen, auf dem zweiten Kanal ist die Mischung aus Filmton und Bildbeschreibung zu hören. Für den Empfang von Hörfilmen ist ein digitaler Receiver nötig, der die Auswahl der einzelnen Tonspuren ermöglicht.

Mit Audiodeskription: Lesen statt Hören - Hören statt Sehen Der NDR baut seine barrierefreien Angebote aus. Etwa 77 Prozent des NDR Fernsehprogramms sind inzwischen untertitelt und es werden mehr Hörfilme produziert als je zuvor. Unser Video mit Audiodeskription zeigt, wie die barrierefreien Angebote entstehen.