"Medientypen": Philipp Walulis bei ZAPP

Eine Bundestagswahl stellt die Medien auch vor Aufgaben. In der neuen Walulis-Staffel stellen wir die Medientypen vor, auf die es ankommt:

Walulis' Medientypen: Der Zahlenpräsentator ZAPP - 16.08.2017 18:00 Uhr Autor/in: Philipp Walulis Rigobert Kleister kennt alle Daten und Prognosen: Denn ohne ihn kein Wahlabend. Der Meister der Zahlen präsentiert Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse:







Das Team von "Walulis sieht fern" zeigt jeden Mittwoch die Zwänge von Medienmenschen. In der aktuellen Staffel beschäftigt sich Walulis mit der Bundestagwahl. So lernt der Zuschauer, was ein Schlepper ist - und wie sich der Reporter fühlt, der zu den rechts-außen Parteien muss. In sechs Folgen stellen wir die verschiedenen Medientypen während der Sommerpause von ZAPP vor.