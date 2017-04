Feinstaub: Gefahr für Lunge, Herz und Gefäße

Visite - 11.04.2017 20:15 Uhr Autor/in: Ulrike Heimes

Feinstaub in der Luft steht im Verdacht, Lunge, Herz und Blutgefäße zu schädigen. In Deutschland sterben jährlich 35.000 Menschen an den Folgen der Feinstaubbelastung.