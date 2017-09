Mit dem FC Schalke 04 holte er den UEFA-Pokal und wurde zweimal DFB-Pokalsieger. Dies brachte Huub Stevens in Gelsenkirchen die Kür als Jahrhunderttrainer ein. Anderswo galt der Niederländer als letzter Feuerwehrmann der Liga, rettete den HSV und Stuttgart vor dem Abstieg. Im vergangenen Jahr trat er aus gesundheitlichen Gründen in Hoffenheim zurück. Ein plötzlicher Abschied nach 46 Jahren im Hamsterrad des Profifußballs. Auf die Bank will Stevens sich nicht mehr setzen. Der Fußball lässt ihn dennoch nicht los: Heute arbeitet er als Berater des Clubs Roda Kerkrade.

Früher Tod des Vaters

Sportclub Story-Autorin Inka Blumensaat hat mit Huub Stevens eine besondere Tour unternommen: auf Tretrollern. So, wie der Sohn eines Bergarbeiters in seiner Kindheit unterwegs war, ging es durch Stevens Heimatstadt Sittard. Dabei berichtete der heute 63-Jährige vom frühen Tod seines Vaters, der bei einem Autounfall verstarb. "Meine Mutter hat geschrien, 'Vater ist tot, Vater ist tot'. Ich habe geheult. Es war nicht einfach, das zu verarbeiten. Das nimmst Du mit und natürlich lernst Du davon und wirst härter."

Nah am Burnout

Als "harter Hund" wird er oft beschrieben, als Disziplinfanatiker, knurrig, hart gegen andere und sich selbst. Seine Erfolge als Trainer kann Stevens nie wirklich genießen, schnell ist er wieder mit neuen Herausforderungen beschäftigt. Er beschreibt, wie der Stress ihm in seiner Karriere zugesetzt hat. "Ich war mal einem Burnout nahe. Heutzutage hast Du mit den Spielern, dem Trainerstab, dem Vorstand und immer mehr Medienvertretern zu tun. Und es ist auch stressig, dass in einem Spiel so viel passieren kann, was man nicht beeinflussen kann."

Ehefrau Toos in Lebensgefahr

Huub Stevens spricht sehr offen und emotional über große Erfolge und schwere Rückschläge sowie eine private Ausnahmesituation: Vor zehn Jahren schwebte seine Ehefrau Toos, die an einer chronischen Darmkrankheit leidet, in Lebensgefahr und lag im Koma. "Sie war mehr tot als lebendig. Meine Kinder und ich haben an Abschied gedacht. Die Arbeit beim HSV hat mich damals abgelenkt. Und das Leben geht dann weiter, so hart das auch ist", erzählt er.

Es gibt noch etwas anderes als Fußball

Längst geht es Toos wieder gut, und nach dem Rücktritt als Trainer ist ihr Mann häufiger als früher an ihrer Seite. "Trainer zu sein ist nach der Spielerzeit das Zweitschönste für einen Menschen, der den Fußball von der Kindheit an gelebt hat", sagt Stevens: "Wenn Du das dann nicht mehr machen kannst, ist das schwer. Aber ich habe auch gelernt, dass es noch etwas anderes im Leben gibt."