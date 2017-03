Neuling Bremerhaven vor dem Aus

Sportclub - 12.03.2017 22:50 Uhr Autor/in: Stephan Schiffner

DEL-Neuling Fischtowns Pinguins hat am Sonntag knapp mit 2:3 bei Titelverteidiger EHC München verloren. Damit liegen die Bremerhavener in der Serie nach dem Modus "Best of Seven" 0:3 zurück.