DEL-Play-offs: Grizzlys gleichen aus

Sportclub - 26.03.2017 22:30 Uhr Autor/in: Michael Maske

Die Grizzlys Wolfsburg dürfen weiter von der Finale-Teilnahme träumen. Mit einem 5:3 im zweiten DEL-Play-off-Halbfinale gegen Nürnberg glichen die Niedersachsen in der "Best of Seven"-Serie zum 1:1 aus.