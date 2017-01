Sendedatum: 01.01.2017 19:30 Uhr

Als der Schnee 1978/79 für Chaos sorgte

Der Winter 1978/79 wird den Schleswig-Holsteinern, die ihn miterlebt haben, unvergesslich bleiben. Um den Jahreswechsel brach eine Schneekatastrophe über uns herein und begrub den Norden unter einen dicken weißen Decke. Mit durchaus dramatischen Folgen: Ganze Dörfer waren eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten.

Schnee ist eine Herausforderung für die Konjunktur

Auf dem Land herrschte tagelang Stromausfall, vielerorts brach die Wasserversorgung zusammen. Straßen, selbst Autobahnen, wurden unpassierbar, Menschen steckten mit ihren Autos in Schneeverwehungen fest, manche konnten nicht gerettet werden. Katastrophenalarm, allgemeines Fahrverbot, die ländlichen Regionen mussten aus der Luft mit Lebensmitteln und Tierfutter versorgt werden. Sämtliche Hilfsorganisationen und die Bundeswehr schufteten ohne Pause, um zu Eingeschlossenen durchzudringen, Nachbarn rückten enger zusammen und halfen einander. In den Städten war die Lage zwar weniger bedrohlich, doch alles andere als normal.

Was tun, wenn Schneemassen die Arbeit behindern?

Der Kieler Elektromeister Jürgen Skop konnte während dieser Tage seinen Betrieb schließen. Kein Durchkommen in der Landeshauptstadt, Kundendienst unmöglich, in Werkstatt und Geschäft blieb er allein. Aber plötzlich hatte er genug Zeit, um ausgiebig zu filmen und zu fotografieren, denn das war seine Leidenschaft. Also hängte er sich Super-8-Kamera und Fotoapparat um den Hals, schnallte sich die Skier unter und glitt durch die verschneite Landeshauptstadt.

Amateurfilmer dokumentiert Schneekatastrophe

Solange die extreme Wetterlage andauerte, dokumentierte Jürgen Skop, wie sich seine Umgebung verwandelte: die Kieler Innenstadt, Hafen und Förde, Schilksee, Plön, Rendsburg und der Nord-Ostsee-Kanal im eisigen Griff des harten Winters. Der zweite Schneesturm im Februar fiel sogar noch heftiger aus als der erste, doch die Faszination, die der Amateurfilmer damals empfunden hat, ist heute noch spürbar. Etwas ganz Besonderes passierte in Schleswig-Holstein - mit dem Land und seinen Bewohnern - sie alle wurden buchstäblich kalt erwischt.

