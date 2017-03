Travemünde: Frachter "Woolloomooloo" legt ab

Schleswig-Holstein Magazin - 07.03.2017 19:30 Uhr

Mit 35.000 Tonnen Gerste wurde der maltesische Frachter "Woolloomooloo" in Lübeck beladen, jetzt sticht er wieder in See. Von den Lotsen ist dabei Präzisionsarbeit gefragt.