Subversion D'Image: Videokunst in Ahrensburg

Schleswig-Holstein Magazin - 21.10.2017 19:30 Uhr

Der Videokünstler Romeo Grünfelder bietet Geschichten an, die er dann aber nicht erzählt. An der Stelle übernimmt die Phantasie des Zuschauers - zu erleben in Ahrensburg.