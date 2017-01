Stand: 25.01.2017 17:43 Uhr

Schweiger und Schweighöfer drehen in Hohn

"Hot Dog" heißt der neuste Blockbuster, mit dem männlichen Traumpaar des deutschen Kinos: Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Und für diesen Film haben die beiden im Fliegerhorst der Luftwaffe in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gedreht. In der Action-Komödie spielt Til Schweiger den Polizisten einer Spezialeinheit, Luke, der Probleme gerne mit den Fäusten löst. Schweighöfer ist Security-Mann Theo, der gerne seinen Verstand spielen lässt. Zusammen sollen sie die Tochter eines moldawischen Botschafters retten. Der Streifen soll noch 2017 in die Kinos kommen.

Schweiger und Schweighöfer drehen Film in Hohn Schleswig-Holstein Magazin - 25.01.2017 19:30 Uhr In der Action-Komödie "Hot Dog" spielen Til Schweiger und Matthias Schweighöfer zwei gegensätzliche Polizisten. Einige Szenen werden dabei auf dem Flugplatz in Hohn gedreht.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Erste Eigenregie von Torsten Künstler

In weiteren Rollen dabei: Lisa Tomaschewsky ("Verrückt nach Fixi"), Heino Ferch ("Der Untergang") und Samuel Finzi ("SMS für Dich"). Regisseur des neuen Streifens wird Torsten Künstler. Er übernimmt das erste Mal allein eine Regie. Bei "Keinohrhasen" und "What A Man" war er bereits Co-Regisseur.

Weitere Informationen Til Schweiger - Ein polarisierendes Multitalent Er polarisiert wie kaum ein anderer, doch die Zahlen sprechen für ihn: Til Schweiger ist gefragt - als Schauspieler, Regisseur und Produzent. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 25.01.2017 | 19:30 Uhr