In genau einer Woche sind die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Zum Ende hin ist der Wahlkampf noch einmal spannend geworden: Neue Umfragen sehen die CDU erstmals in diesem Jahr vor der regierenden SPD. Würde bereits an diesem Sonntag gewählt, bekäme die CDU laut ARD-Umfrage 32 und die SPD 31 Prozent. Den Ergebnissen der Umfrage zufolge hätten nur diese beiden Parteien die Chance, den Ministerpräsidenten zu stellen. Sonnabend und Sonntag stehen deshalb die Spitzenkandidaten von CDU und SPD live im Schleswig-Holstein Magazin Rede und Antwort.

Albig beantwortet Fragen der Zuschauer

Nachdem gestern CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther im Schleswig-Holstein Magazin zu Gast war, stellt sich heute Amtsinhaber Torsten Albig von 19.30 bis 20 Uhr live den Fragen der Moderatoren Julia Stein und Stefan Böhnke. Er wird nicht nur Fragen zum Wahlprogramm der SPD beantworten, sondern auch zum unerwarteten Höhenflug des Mitbewerbers von der CDU Stellung nehmen müssen. Wird die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten den so sicher geglaubten Vorsprung über die Runden retten können, um die Küstenkoalition fortzusetzen? Auch Zuschauer können sich beteiligen und bei Facebook, Twitter oder bei NDR.de Fragen stellen.

