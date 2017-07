Kunsthochschule lädt zur Jahresausstellung ein

Schleswig-Holstein Magazin - 21.07.2017 19:30 Uhr

Wie bringt man Glück an die Wand? Und wie bringt man Tageslicht in einen Bunker? Die Kunsthochschule Muthesius in Kiel hat gezeigt, was ihre Studenten so drauf haben.