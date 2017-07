Holstein Kiel stellt neues Trikot vor

Schleswig-Holstein Magazin - 17.07.2017 19:30 Uhr

Der Aufstieg in die Zweite Liga bringt für Holstein Kiel einige Neuerungen mit sich. Am Montag stellten die Störche ihr neues Trikot vor und auch die Umkleide glänzt in neuem Licht.