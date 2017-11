Handzahme Eichhörnchen aus der Nähe erleben

Schleswig-Holstein Magazin - 19.11.2017 19:30 Uhr

Die Eichhörnchen in der Schutzstation in Eckernförde sind handzahm. Da die kranken Tiere nicht in der Natur überleben würden, hat Moni Rademacher sie von Hand aufgezogen.