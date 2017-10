Ferienorte freuen sich über gute Buchungszahlen

Schleswig-Holstein Magazin - 26.10.2017 19:30 Uhr

Sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison sind in den Touristenhochburgen Schleswig-Holsteins die Buchungszahlen sehr gut. Zum Beispiel in Scharbeutz.