Dorfgeschichte: Mönchneversdorf

Schleswig-Holstein Magazin - 10.04.2017 19:30 Uhr

In Mönchneversdorf in Ostholstein gibt es etliche Ferienwohnungen und -häuser. Denn nicht nur die etwa 300 Einwohner genießen die Idylle, auch Gäste schätzen die Ruhe in dem Ort.