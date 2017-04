Deutsche Karate-Meisterschaften in Neumünster

Schleswig-Holstein Magazin - 08.04.2017 19:30 Uhr

Zum ersten Mal finden die Deutschen Karate-Meisterschaften in Schleswig-Holstein statt. In Neumünster kämpfen Sportler in 24 Leistungs- und acht Handicap-Klassen.