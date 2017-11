Baustellen-Plage: Stillstand auf Lübecks Straßen

Schleswig-Holstein Magazin - 01.11.2017 19:30 Uhr

Zahlreiche Baustellen zehren derzeit an den Nerven der Autofahrer in Lübeck. Insbesondere die Arbeiten an der Possehlbrücke gelten als Ursprung fürs Stauchaos in der Stadt.