Postillon24 - Der Jahresrückblick

Ganz nach dem Motto: Nachrichten, frei von Recherche, blicken Anne Rothäuser und Thieß Neubert in zwei Sendungen gemeinsam auf das Jahr 2016 zurück. Sie klären unter anderem, ob der türkische Präsident Recep Erdogan im Sommer 2016 Angela Merkel aus seiner Facebook-Freundesliste gestrichen hat und warum Tausende Pokémons in den letzten Monaten in Tierheimen abgegeben worden sind.

