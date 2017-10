Seife im Alltagscheck

Das tägliche Einseifen beispielsweise unter der Dusche erscheint heutzutage selbstverständlich. Ist das aber überhaupt gesund? Welche Seife ist die beste für die Haut und woraus besteht sie? Das alles erfährt Plietsch Reporter Tim Berendonk in einer Seifenmanufaktur. Dort darf er unter wissenschaftlicher Anleitung seine eigene Seife herstellen. In den Topf kommen ausschließlich ausgewählte Öle, Soda und Wasser. So soll die Seife besonders umweltverträglich und hautschonend sein. Doch warum macht Seife überhaupt sauber? Warum schäumt sie? Und warum sollte man sich die Hände am besten mit warmem Wasser waschen?

Im 19. Jahrhundert wurde Seife zur Massenware

Das mehrmalige tägliche Händewaschen war im Mittelalter undenkbar. Die Menschen glaubten, dass Wasser und Seife Krankheiten übertragen würden. Statt sich zu waschen, versuchte man in Adelskreisen, den unangenehmen Geruch mit Puder und Parfüm zu übertünchen. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Seife zur erfolgreichen Massenware. Das ist sie auch heute noch. Plietsch erzählt die Geschichte der Seife und erklärt, warum sie überhaupt reinigt.

Wie gesund ist Seife?

Seife entfernt nicht nur vorhandenen Schmutz, sondern auch einen Teil des natürlichen Fettfilms der Haut. Dies kann, besonders bei zu häufigem Waschen, zu rissiger und rauer Haut führen. Was genau passiert beim Händewaschen mit der Haut?

Flüssigseife gegen Blockseife

An den Waschbecken in Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Revolution stattgefunden. Die Flüssigseife hat das gute alte Seifenstück nahezu verdrängt. Denn Händewaschen geht mit dem flüssigen Produkt deutlich schneller und ist anscheinend viel hygienischer. Doch stimmt das wirklich? Plietsch macht den Test und schickt die beiden Seifen-Kontrahenten in den Ring.

Zu Besuch beim Seifenblasenkünstler

Bei einem Seifenblasenkünstler erlebt Tim Berendonk, dass Seife nicht nur sauber macht, sondern auch sehr schön sein kann. Dort lernt er, worauf es bei der Herstellung von riesigen Seifenblasen ankommt und welche Tipps und Tricks zum Erfolg führen.