Plietsch und Logo bei der Nacht des Wissens

Wissenschaft zum Anfassen - das will Hamburg mit der Nacht des Wissens am Sonnabend, 4. November, bieten. Auch die NDR Wissensmarke Plietsch ist wieder dabei. Alltagswissen-Experte Tim Berendonk und Mayke Walhorn, Moderatorin der Wissenssendung Logo auf NDR Info, präsentieren auf der Bühne am Jungfernstieg spannende Experimente zum Mitmachen. Die Besucher können die Umfallmaschine testen, sich von einer Staubexplosion überraschen lassen und leckeres Stickstoffeis probieren.

Ob Alltagsphänomen, Naturereignis oder wissenschaftliches Experiment - Plietsch erklärt es: Warum schlafen Füße ein? Sind Kratzer in der Teflonpfanne gefährlich? Und was ist eigentlich das Geheimnis der Blumenzwiebel? NDR Info gibt zur Nacht des Wissens Tipps zu besonders sehenswerten Shows und Vorträgen aus Forschung und Wissenschaft. Schauen Sie einfach mal vorbei bei Plietsch und Logo am Jungfernstieg.

Fegebank lädt zur 7. Nacht des Wissens

In Hamburg gibt es am Sonnabend Wissenschaft zum Anfassen: Um 17 Uhr beginnt die 7. Nacht des Wissens. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) wird sie eröffnen.







Mehr als 1.000 Programmpunkte

Bei der Nacht des Wissens sind mehr als 50 Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und weitere wissenschaftliche Institutionen dabei. Die Wissenschaftler zeigen zwischen 17 und 24 Uhr bei mehr als 1.000 Programmpunkten, woran sie forschen. Unterteilt ist das Programm in die Bereiche Mensch & Gesellschaft, Wirtschaft & Kommunikation, Medizin & Gesundheit, Natur & Technik sowie Kunst & Kultur.

Kostenlose Shuttle-Busse

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Besucher können kostenlose Shuttle-Busse nutzen, um zu den verschiedenen Veranstaltungsorten zu gelangen.

In Hamburg-Bahrenfeld findet am Sonnabend ab 12 Uhr der "DESY Day 2017" statt, bei dem sich das DESY Forschungszentrum der Öffentlichkeit präsentiert.

