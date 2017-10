Wie alt sind Sie wirklich?

Man ist so alt, wie man sich fühlt. An diesem Sprichwort könnte tatsächlich einiges dran sein. Denn das Alter, das in unserem Personalausweis steht, sagt wenig darüber aus, wie fit und gesund, kurz, wie alt unser Körper ist. Die Wissenschaft spricht vom "biologischen Alter". Je nach Lebensstil kann das sehr unterschiedlich sein. Aber warum altern wir überhaupt und können wir unser biologisches Alter beeinflussen?

Ein Gesundheits-Check wird es zeigen

Plietsch-Reporter Tim Berendonk will es herausfinden. Gemeinsam mit Freiwilligen aus Lüneburg unterzieht er sich in einem eigens dafür aufgebauten Parcours einem Gesundheits-Check. Sind er und die Testkandidaten jünger oder älter als auf dem Papier? Ganz gleich, wie das Ergebnis ausfällt: Zur Panik besteht kein Anlass. Denn wie schnell wir altern, haben wir zu einem großen Teil selbst in der Hand. Plietsch gibt praktische Tipps, wie einfach sich das biologische Alter senken lässt.

Wieso altern wir überhaupt?

Wir altern mit dem Tag unserer Geburt. Aber wie genau - und was dabei im Körper passiert, das beginnen Wissenschaftler erst jetzt zu verstehen. Denn auch wenn die Lebenserwartung gestiegen ist, sind die Geheimnisse des Alterns noch nicht entschlüsselt. Das Ziel ist es, Menschen bis ins hohe Alter gesund zu halten. Wie weit ist die Forschung? Plietsch bringt Sie auf den neuesten Stand.

Wie senken wir unser biologisches Alter?

Im Grunde weiß es jeder von uns: Eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung tun uns gut und halten uns gesund. Doch reicht das schon, um unser biologisches Alter nach unten zu drücken? Die Antwort der Altersforschung ist "Ja". Denn wie wir altern, ist nur zu 30 Prozent genetisch bestimmt. Zu 70 Prozent sind Lebensstil und Umweltfaktoren dafür verantwortlich, wie gesund und fit wir bleiben. Gezieltes Training zahlt sich also aus. Altern ist aber auch Kopfsache: Wer geistig rege bleibt, seine sozialen Kontakte pflegt und eine entspannte innere Einstellung zum Altern entwickelt, bleibt länger jung. Plietsch gibt Orientierungshilfe - und praktische Tipps.

Glück ist keine Frage des Alters

Das Glück im Alter - noch immer ist das Klischee vom mürrischen, unzufriedenen Alten weit verbreitet - obwohl es gar nicht stimmt. Im Gegenteil: Untersuchungen zeigen, dass 85 Prozent aller 65- bis 85-Jährigen zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. Schöne Aussichten: Glück ist keine Frage des Alters!