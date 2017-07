Die G20-Täter

Die brennenden Barrikaden anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg waren noch nicht gelöscht, da folgten schon die Gewissheiten. Die Autonomen waren es. Der Mob war es. Die Ausländer waren es. Sogar Randalierer aus "Putins Reich" wurden als Schuldige ausgemacht. Aber was weiß man wirklich über die Täter? Wer hat Hamburg an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht? Wer hat die Vorlage für eine hysterische Debatte im ganzen Land geliefert?

Plünderer bedauern, nicht mehr erbeutet zu haben

Die Wahrheit, die hinter der G20-Gewaltorgie steckt, ist vielschichtig. Reporter von "Panorama" haben in den letzten Tagen zahlreiche Interviews mit Tätern, aber auch sogenannten Trittbrettfahrern geführt. Sie sprachen in Spanien mit militanten Autonomen, die sich wochenlang auf den G20-Gipfel vorbereitet haben, und mit Plünderern der Hamburger Geschäfte, die bedauern, nicht mehr erbeutet zu haben.

Erstmals ist es dem Reporterteam auch gelungen, die russischen Beschuldigten zu sprechen. Sie weisen jede Gewaltbeteiligung von sich und bezeichnen sich als Filmemacher. Es ist ein vielschichtiges Bild, das diese "Panorama"-Reportage zeichnet. Und gleichzeitig ist es konkret, weil es auf politische Reflexe verzichtet.