Eine Buchhandlung im Wohnzimmer

Nordtour - 25.02.2017 18:00 Uhr

Gisela Klauenberg betreibt in Bad Salzdetfurth eine Bücherstube in ihrem Wohnhaus: Im Kinderzimmer stehen Jugendbücher, im Wohnzimmer Krimis, in der Küche Kochbücher.