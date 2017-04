Zeitreise: Die DDR-Kinder aus Namibia

Nordmagazin - 02.04.2017 19:30 Uhr

Knapp 400 Kinder sind in den 70er- und 80er-Jahren aus Namibia in die DDR gebracht worden. Sie waren in ihrer Heimat zwischen die Fronten der Unabhängigkeitskämpfe geraten.