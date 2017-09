Rostocker Traditionsschiff bleibt, wo es ist

Nordmagazin - 25.09.2017 19:30 Uhr

In einem Bürgerentscheid haben sich 57,4 Prozent der Rostocker dafür ausgesprochen, dass das Traditionsschiff "Dresden" am Standort in Rostock Schmarl am IGA-Park bleibt.