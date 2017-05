Mathilde Böckelmann - Retterin in dunkler Zeit

Nordmagazin - 07.05.2017 19:30 Uhr

Während des Nationalsozialismus versteckte Mathilde "Tilly" Böckelmann die heute 86-jährige Jüdin Mirjam Fernbach in ihrem Haus in Pustow und rettete ihr so das Leben.