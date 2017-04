Dorfgeschichte: Schlagtow Meierei

Nordmagazin - 17.04.2017 19:30 Uhr

In dem Dorf Schlagtow Meierei in der Nähe von Groß Kieseow leben 24 Menschen. Fast alle Bewohner kamen in den 30er Jahren aus Hessen, Westfalen, Sachsen und Niedersachsen hierher.