Boxerin Ornella Wahner auf Olympia-Kurs

Nordmagazin - 11.10.2017 19:30 Uhr

Ornella Wahner aus Schwerin will sich ganz nach oben boxen. Zwei Mal täglich trainiert die 24-Jährige am Olympiastützpunkt. Ihr großer Traum: Die Olympia in Tokio 2020.