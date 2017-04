"Rigoletto" in Hannover: Baugerüst wird Kulisse

Niedersachsen 18.00 Uhr - 12.04.2017 18:00 Uhr

Da ein Gerüst an der Rathausfassade in Hannover die Aufführung von Verdis Oper "Rigoletto" am 22. Juli zu verunstalten droht, wird es einfach in die Szenerie integriert.