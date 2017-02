Zu viel Gülle in Niedersachsen

Niedersachsen 18.00 Uhr - 22.02.2017 18:00 Uhr Autor/in: Christoph Hamann

58,7 Millionen Tonnen Wirtschaftsdünger fielen zwischen 2015 und 2016 in Niedersachsen an. In einigen Regionen soll nun die Tierhaltung zurückgebaut werden, um hohen Strafen zu entgehen.