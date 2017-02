Ziege für Büttenwarder gesucht!

Ramona, Brakelmanns Ziege seit vielen Jahren, ist im hohen Alter sanft entschlafen. Nun suchen wir eine würdige Nachfolgerin, die Brakelmanns Hof bewacht und den dortigen Urwuchs in Form hält. Schön wäre es, wenn der Vierbeiner Ramona so ähnlich sehen würde wie möglich, damit sich der Zuschauer nicht an zu viel Veränderung gewöhnen muss.

Bewerben Sie Ihre Ziege

Nennen Sie so ein besonderes schönes Exemplar der Wiederkäuer und Hornhufer Ihr Eigentum und möchten Sie, dass es Ruhm und Ehre in unserer Serie erfährt? Dann schreiben Sie uns und schicken ein Foto des Tieres mit. Norddeutsche Ziegen werden bei der Auswahl deutlich bevorzugt, da wir die Ziege mit keiner allzu langen Anreise strapazieren möchten.

Aktionsende: 31. März 2017, 23.59 Uhr

Bitte nutzen Sie das nachfolgende Formular:

Ihre Daten Name, Vorname: * Ort: E-Mail: * Bild anhängen Bitte fügen Sie ein Bild bei (Querformat, mind. 1.067 x 600 Pixel, Datei bitte nicht größer als 2 MB): * Ihr Bild Bitte machen Sie eine kurze Bildbeschreibung. Wie heißt Ihre Ziege? Kann sie etwas Besonderes?: * Ihr Einverständnis Rechteerklärung: Ich bin damit einverstanden, dass das von mir eingesandte Foto über die Aktion des NDR hinaus unentgeltlich im Internet unter www.ndr.de veröffentlicht und damit weltweit verbreitet wird. In diesem Zusammenhang wird mein vollständiger Name und der Titel des Bildes veröffentlicht. Dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, können die Bilder zur Kenntnis nehmen, bearbeiten und vervielfältigen. Mir ist bekannt, dass der NDR keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Für das eingesandte Bild besitze ich sämtliche für die Veröffentlichung erforderlichen Rechte. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutzbestimmungen Ich bin damit einverstanden, dass der NDR die enthaltenen Daten auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. Der NDR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht für Werbezwecke nutzen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. * *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!