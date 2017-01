Stand: 12.01.2017 13:39 Uhr

Büttenwarderisch für Anfänger

In Büttenwarder sind, wie Sie ja wissen, viele Dinge anders. So haben sich auch dort in die Sprache einige Begriffe eingeschlichen, die man im Rest der Republik so nicht wirklich kennt. Wir haben den sprachtalentierten Stallknecht Kuno gebeten, Ihnen diese Worte möglichst anschaulich zu erklären.

Diesmal beschäftigt sich der allseits bekannte Killerkralle-Experte mit dem Wort ...

Büttenwarderisch für Anfänger: Manoli Neues aus Büttenwarder Man guckt dann so komisch und ist irgendwie "Dingeldongel", aber anders. Wenn man Manoli ist, ist es einfach grundsätzlicher, oder doch nicht? Es ist ein Grenzwort.







