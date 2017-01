In der 786. Ausgabe der NDR Talk Show erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste:

NDR Talk Show - der Trailer NDR Talk Show - 06.01.2016 22:00 Uhr Die Moderatoren begrüßen Jürgen Tarrach, Maria Höfl-Riesch, Monika Baumgartner, Hendrik Duryn, Jan Becker, Robert Kreis, Janni Höscheid und Peer Kusmagk.







3,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jürgen Tarrach, Schauspieler

Er gehört zu den besten und wandlungsfähigsten Schauspielern in Deutschland. Egal ob Kino, Fernsehen oder Theaterbühne: Jürgen Tarrach beherrscht die Figurenpalette vom biederen, kleinen Beamten über den coolen Drogenfahnder bis zum zerrissenen Homosexuellen. Deshalb ist er in Komödien genauso zu sehen wie im Krimi oder in Gesellschaftsdramen wie "Die Affäre Semmeling", "Der Vorleser" oder "Mogadischu". Jetzt spielt er in dem historischen Zweiteiler rund um die Geschichte des legendären Wiener Luxushotels Sacher mit Verve einen ungarischen Grafen. Tarrach selbst lebte längere Zeit in Wien, wo er am renommierten Max Reinhardt Seminar seine Schauspielausbildung absolvierte. Was er in dieser Zeit über die Wiener Eigenarten lernte, das erzählt er in der NDR Talk Show.

Maria Höfl-Riesch, Sportlerin

Sie gehörte als Ski-Allrounderin zur absoluten Weltelite. Auszeichnungen und Titel pflastern ihren Karriereweg: Allein dreimal holte sie bei den Olympischen Spielen Gold, bevor sie sich 2014 entschied, aus den Profisport auszusteigen. Doch auch mit dem Karriereende ist sie sportlich nicht weniger aktiv. Ohne Sport hält es die Weltmeisterin nur wenige Tage aus. Jetzt meldet sich die Athletin, die 1984 in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde, mit einem einzigartigen von ihr selbst entwickelten Sportprogramm zurück, das Schule machen wird. Passend zur Winterzeit schwärmt Maria Höfl-Riesch in der NDR Talk Show über den Zauber von Skigymnastik, Motivationstricks und eine ideale Ernährungsweise, um das Beste aus sich herauszuholen.

Monika Baumgartner, Schauspielerin

Für die meisten Zuschauer ist Monika Baumgartner mittlerweile Lisbeth Gruber, die Mama vom Bergdoktor. Seit 2008 spielt sie diese Rolle in der gleichnamigen Erfolgsserie im ZDF. Ab 5. Januar startet eine neue Staffel des Quotenhits, den pro Folge bis zu sieben Millionen Menschen sehen. Bekannt geworden ist die Bayerin mit dem Fernsehfilm "Die Rumplhanni", 1981. Es folgten Serien wie "Unsere schönsten Jahre" und die Mitwirkung in Krimis wie "Derrick", "Tatort" und "Der Bulle von Tölz". Wenn Monika Baumgartner nicht gerade zwischen ihrem Heimatort Gröbenzell und dem Drehort am Wilden Kaiser pendelt, steht sie in ihrem Raumausstattungsgeschäft in München, das sie zusammen mit ihrer Schwester führt. Letztes Jahr feierte die beliebte Volksschauspielerin ihren 65. Geburtstag. Privat lebt sie mit einem Anwalt zusammen und kümmert sich um ihre 88-jährige Mutter.

Hendrik Duryn, Schauspieler

Vier Staffeln lang begeisterte die wöchentliche Serie "Der Lehrer" Millionen von Zuschauern. Ab dem 5. Januar startet die fünfte Staffel bei RTL. Hauptfigur ist der Pädagoge Stefan Vollmer, gespielt von Hendrik Duryn, der mit seiner besonderen Art seine Kölner Gesamtschule aufmischt. Für Hendrik Duryn ist der Berufsstand ein vertrautes Terrain, denn seine Eltern arbeiten beide als Lehrer. Über die Dreharbeiten sagt der 49-jährige Schauspieler: "Die Arbeit ist eine tolle Möglichkeit, eigene Meinungen und vielleicht festgefahrene Ansichten auf den Prüfstand zu stellen. Das passiert auch im wahren Leben immer dann, wenn man sich mit jüngeren Menschen auseinandersetzt." Hendrik Duryn lebt mit seiner Frau in seiner Geburtsstadt Leipzig und hat eine Adoptivtochter.

Jan Becker, Hypnotiseur

Jan Becker ist Deutschlands bekanntester Hypnotiseur, er ist Bestsellerautor und ausgebildeter Hypnosetrainer. Aber er ist auch ein begnadeter Entertainer. Auf seinen Tourneen begeistert er seit vielen Jahren Tausende Menschen für die Kunst der Hypnose. In seinem neuesten Buch "Du kannst schlank sein, wenn du willst. Mit Selbsthypnose zum Wunschgewicht" , gibt er denen, die über die Weihnachtsfeiertage zu viel gegessen haben und nun mit Schrecken auf die Waage blicken, Tipps, wie man im neuen Jahr nachhaltig abnehmen kann, ohne Frust und komplizierte Diäten.

Robert Kreis, Entertainer

Robert Kreis war einer der ersten Künstler, der die 1920er- und 1930er-Jahre wieder auf die Bühne brachte. Mit Menjoubärtchen, Pomade im Haar und stilechtem Frack tritt er auf. Auch privat liebt er das Lebensgefühl und die Musik dieser Zeit. Robert Kreis ist ein Meister der Unterhaltung, aber er hat auch eine Mission: Er will das vergessene jüdische Kulturgut der Weimarer Zeit aufrecht erhalten. Auch in seinem aktuellen Programm "Großstadtfieber!" präsentiert er seinem Publikum Juwelen und Raritäten aus dem Berlin der Goldenen Zwanziger. Das Motto des Abends: "Anderen ist die Landluft lieber. Ich bevorzuge Großstadtfieber!" Seit 2008 lebt der niederländische Entertainer in Berlin.

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk, Surferin und Moderator

Der 41-jährige Ex-Dschungelkönig und Moderator Peer Kusmagk und das 26-jährige Playmate Janni Hönscheid haben sich bei der RTL-Dating-Sendung "Adam sucht Eva", in der alle Teilnehmer splitterfasernackt sind, kennengelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. "Wir gehören einfach zusammen. Die ganze Welt darf sehen, wie verliebt und glücklich wir sind", so Peer. Und das wollen sie mit allen Menschen teilen. Ihre Mission lautet: Wir wollen die Botschaft der Liebe weitertragen.

Surferin Janni ist für ihren Peer gerade aus ihrer Wahlheimat Fuerteventura nach Berlin gezogen. Ob die Hochzeit schon geplant ist und worum es in ihrem ersten Streit ging, das verraten sie in der NDR Talk Show.