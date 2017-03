Waldzustandsbericht: Bäumen in MV geht es gut

NDR//Aktuell - 14.03.2017 16:00 Uhr

Der Zustand des Waldes in MV sei insgesamt gut, so Umweltminister Backhaus in dem aktuellen Waldzustandsbericht. Gerade einmal 15 Prozent zeigen deutliche Schäden auf.