Seehundwelpen: Rekord an der Nordseeküste

NDR//Aktuell - 09.11.2017 14:00 Uhr

Seit 1975 werden an der Nordsee die Seehundwelpen gezählt. In diesem Jahr sind es mehr als zuvor: Knapp 9.200 Jungtiere gibt es in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden.