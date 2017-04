Massenunfall: A 2 stundenlang gesperrt

NDR//Aktuell - 18.04.2017 14:00 Uhr

Schon am Osterwochenende gab es viele Unfälle durch Hagelschauer und starken Regen. Am Dienstagmorgen fing es auf der A 2 bei Peine an zu schneien. Neun Fahrzeuge fuhren ineinander.