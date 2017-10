Landtagswahl: Weil läutet heiße Phase ein

NDR//Aktuell - 05.10.2017 14:00 Uhr

Mit Martin Schulz an seiner Seite hat Stephan Weil die heiße Phase des Wahlkampfes in Niedersachsen eingeläutet. Die Botschaft: in Niedersachsen geht es für die SPD noch um alles.