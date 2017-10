Kieler Handballer schlagen Göppingen

NDR//Aktuell - 13.10.2017 14:00 Uhr

Nach vier Niederlagen in Folge in der Bundesliga war der Meistertitel für den THW Kiel in die Ferne gerückt. Deswegen tat der 28:23-Sieg Sieg gegen Göppingen besonders gut.