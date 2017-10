Stand: 19.10.2017 10:33 Uhr

Royalty inside: Die Queen tritt kürzer von Leontine von Schmettow

Der 12. November markiert in diesem Jahr eine Zäsur im Vereinten Königreich. Die Briten sind es gewohnt, dass die Queen am Remembrance Sunday im Rahmen einer feierlichen Zeremonie einen Kranz aus Mohnblumen am Mahnmal "The Cenotaph" in Whitehall niederlegt. Der Volkstrauertag, an dem die Briten der in den Kriegen gefallenen Soldaten gedenken, ist der Königsfamilie sehr wichtig. Nur sechsmal in ihrer 65-jährigen Regentschaft hat Elizabeth II. die Feier nicht abhalten können. Zweimal, weil sie schwanger war, und viermal, weil sie auf Staatsbesuchen im Ausland war.

Queen verfolgt Zeremonie vom Balkon aus

Umso erstaunlicher die Ankündigung des Buckingham Palace, die Queen werde sich in diesem Jahr von ihrem Sohn Charles vertreten lassen und die Zeremonie vom Balkon des Auswärtigen Amtes aus verfolgen, wo in den vergangenen Jahren Camilla und Herzogin Catherine standen. "Die Queen wünscht an der Seite des Herzogs von Edinburgh zu sein, und der wird auf dem Balkon stehen", so ihr Sprecher. Grund für diese Entscheidung dürfte aber nicht allein die Liebe zum Ehemann sein. Offenbar besteht die Sorge, die 91-Jährige könne den Weg zum Mahnmal und zurück nicht mehr ohne Weiteres bewältigen.

Abdanken kommt nicht infrage

Doch die Botschaft reicht noch viel weiter: Die Queen rückt nach und nach in die zweite Reihe. Im Herbst hatte sich der 96-jährige Prinz Philip aus dem Dienst an der Krone verabschiedet. Für seine Ehefrau ist das keine Option. Auch wenn immer wieder über eine Abdankung zu Gunsten ihres ältesten Sohns spekuliert wird - dies entspricht nicht ihrer Auffassung von Pflicht und Amt und kommt daher für die Queen auch gar nicht infrage. Aber man kann seit einiger Zeit beobachten, dass sie immer mehr Aufgaben an die nächste Generation abgibt. Und an die übernächste: Enkel Prinz William, der seinen Job als Hubschrauberrettungspilot im Sommer an den Nagel hängte, arbeitet neuerdings als Fulltime-Royal.

Prinz Charles nimmt die meisten Termine wahr

Den Löwenanteil schultert allerdings Prinz Charles - obwohl er mit seinen 68 Jahren natürlich auch längst das Rentenalter erreicht hat. Seit drei Jahren übernimmt er alle wichtigen Auslandsreisen für die Queen und repräsentiert sie auch bei den Treffen des so wichtigen Commonwealth. 2016 nahm er mehr Termine für die Krone wahr als alle anderen britischen Royals: 530 insgesamt, während es seine Mutter auf "nur" 332 brachte, Tendenz abnehmend.

Manche Beobachter sehen in Charles schon eine Art "Schattenkönig". Alle sind froh und dankbar, dass Elizabeth II. körperlich und geistig immer noch so fit ist für ihr Alter - doch natürlich gibt es schon Pläne für den Fall, dass ihre Kräfte eines Tages nachlassen. Denkbar ist das Modell, dass der Thronfolger dann zum Prinzregenten wird: Die Queen bleibt also offiziell Staatsoberhaupt, der Thronfolger führt aber de facto die Amtsgeschäfte. Der 12. November ist wahrscheinlich ein erster Schritt in diese Richtung.

