Stand: 11.10.2017 12:10 Uhr

Kate ist zurück im Rampenlicht

Strahlend schön mit kleinem Baby-Bauch: In einem Traumkleid aus hellblauer Spitze hat sich die schwangere Herzogin Catherine auf der royalen Bühne zurückgemeldet. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William und Schwager Prinz Harry hat sie anlässlich des World Mental Health Days im Buckingham Palace Landsleute empfangen, die sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen engagieren.

Pause wegen Schwangerschafts-Übelkeit

Ohne Kate luden William und Harry zuvor zu einem Empfang in den St James's Palace, um den Erfolg von "Heads Together" zu feiern. Mit der Stiftung versuchen die jungen Royals Tabus zu brechen, die in vielen Gesellschaften mit psychischen Erkrankungen verbunden sind. Mit Kampagnen und Aufklärungsarbeit sollen Betroffene entstigmatisiert werden. Für Kate war es der erste offizielle Auftritt, seit der Hof Anfang September bekanntgegeben hatte, dass die 35-Jährige ihr drittes Kind erwartet. Die Herzogin von Cambridge leidet an schwerer Schwangerschafts-Übelkeit und musste sich deshalb aus gesundheitlichen Gründen für einige Wochen aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

