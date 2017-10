Stand: 17.10.2017 15:37 Uhr

Herzogin Kate wagt Tänzchen mit Kostüm-Bär

Gerade erst hat Herzogin Kate sich zurückgemeldet im Rampenlicht, da zieht sie auch schon wieder alle Register. Bei der Verabschiedung benachteiligter Kinder zu einer Zugfahrt wagte sie spontan ein Tänzchen - und zwar mit einem Paddington-Bär-Maskottchen. Die schwangere Kate war mit ihrem Mann Prinz William und dessen Bruder Prinz Harry zum Bahnhof Paddington Station gekommen, um dort der Verabschiedung der Kinder vor einer Fahrt in einem historischen Zug beizuwohnen. Ein Schauspieler in dem Bären-Kostüm sprach sie an und bat sie um einen Tanz. Kostümierte Darsteller aus dem Kinderfilm "Paddington 2" begleiteten die Kinder auf der Zugfahrt.

Engagement für Menschen mit psychischen Problemen

Die Kinder konnten in dem historischen Luxus-Dampfzug "British Pullman" mitfahren, nachdem sie von Wohltätigkeitsorganisationen dafür ausgewählt worden waren. Kate, William und Harry engagieren sich besonders für Menschen mit psychischen Problemen und insbesondere für Kinder.

