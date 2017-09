Horror-Urlaub auf dem "Traumschiff"

Markt - 25.09.2017 20:15 Uhr Autor/in: Rainer Mueller-Delin

Der Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff wurde für eine Mitreisende zum Alptraum: Sie erkrankte an Bord und wurde ohne Pass in Saudi-Arabien ausgesetzt. Was sagt der Reiseveranstalter dazu?