Fachkräftemangel: Chance für Geflüchtete

Markt - 16.10.2017 20:15 Uhr Autor/in: Sebastian Dubielzig

In Deutschland fehlen Fachkräfte, gerade in Handwerksberufen. Eine Bäckerei in Hannover hat damit nun kein großes Problem mehr. Sie bildet Flüchtlinge aus.