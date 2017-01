Große Konzerthäuser als Mega-Baustellen

Kulturjournal - 09.01.2017 22:45 Uhr Autor/in: Sylvie Kürsten

Immer teurer und immer längere Bauzeit. Die Geschichte der Elbphilharmonie ist einzigartig? Von wegen. Ob in Paris oder in Los Angeles - so richtig reibungslos ging es nie.