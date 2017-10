Die Ausstellung "Never ending stories" in Wolfsburg

Kulturjournal - 30.10.2017 22:45 Uhr Autor/in: Thorsten Mack

Nicht nur Andy Warhol hatte für Wiederholungen und Serien ein Faible. Die Ausstellung "Never Ending Stories" in Wolfsburg präsentiert Loops in der Kunst- und Kulturgeschichte.