Neue Gedenkstätte in der Hafencity

Hamburg Journal 18.00 - 18.04.2017 19:30 Uhr

In der Hamburger Hafencity erinnert ein neues Denkmal an die Deportation von mehr als 8.000 Juden, Sinti und Roma. Der Denkmalort "Hannoverscher Bahnhof" im Lohsepark wird am 10. Mai eröffnet.